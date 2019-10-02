Доступное и качественное образование: какие цели поставил Кабмин в Программе 2020

Кабинет Министров в воскресенье утвердил свою Программу деятельности на 2020 год, согласно которой Министерство образования и науки Украины (МОН) представило цели на официальном сайте Кабмина.

Основные цели МОН направлены на улучшение качества образования и его доступности для всех. Планируется увеличить рост ежегодного показателя охвата детей 3-5 лет дошкольным образованием в городской и сельской местности и оцеивать качество дошкольного образования по шкале исследования ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale).

Уменьшения разницы в учебных достижениях выпускников школ в сельской и городской местности путем планируется достичь путем повышения качества обучения в сельской местности и воплощение программы "Новая украинская школа". Сообщается, что будут разработаны новые современные государственные стандарты и образовательные программы базовой и старшей школы, соответствующие методики оценки, подготовленные на основе нового содержания учебники и учебные материалы, в том числе электронные.

Увеличение роста процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное обучение после школы по меньшей мере до 45% планируется достичь созданием не менее 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования и сформированием сети центров профессионального совершенствования.

В Программе также говорится про увеличение процента выпускников высших учебных заведений, занятых на позициях или в сферах, требующих высшего образования, а также про положительные оценки качества высшего образования в Украине от работодателей.

Планируется создать надлежащие условия для исследований и интегрированния украинских ученых в мировое научное пространство.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поручил Кабмину ежегодно обнародовать результаты целей устойчивого развития Украины. Также Кабмин намерен "загонять" украинцев на культурные мероприятия, снизить смертность, безработицу и рост ВВП на 40%.