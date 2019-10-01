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01 октября 2019, вторник, 11:55 52
Экономика 2019-10-01T11:55:41+03:00
Українські Новини
Гончарук заявил, что за каждую цель правительства будет отвечать конкретный замминистра

Гончарук заявил, что за каждую цель правительства будет отвечать конкретный замминистра

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за каждую цель программы деятельности правительства на 5 лет, которая была утверждена на заседании Кабинета Министров 29 сентября, будет отвечать конкретный заместитель министра.

Об этом он сказал в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"Вся программа с конкретными целями будет вывешена в онлайн-ресурсе, для каждой цели будет назначен конкретный ответственный, конкретный заместитель министра, который будет персонально нести ответственность за то, чтобы по определенному показателю мы прогрессировали", - сказал премьер.

По мнению Гончарука, такой подход будет помогать ему проводить кадровую политику.

"Если я буду видеть, что цель где-то не достигнута, я тогда должен особенное внимание обращать на работу соответствующего кадра в правительстве и смотреть, по каким причинам так происходит – по его вине или есть какие-то внешние факторы", - отметил он.

Премьер также подчеркнул, что правительства в успешных странах давно перешли на измерительную систему, где у каждого чиновника есть конкретные показатели, по которым контролируется качество их работы.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук намерен снимать видеоролики по результатам недели каждое воскресенье.


Ранее стало известно, что за неделю до назначения премьер-министром Украины Алексей Гончарук встречался с олигархом Игорем Коломойским. Позже в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES) Гончарук подтвердил, что встречался с бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, и заверил, что не встречался с Ринатом Ахметовым..

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