Жить дольше, лечиться лучше: программа Кабмина по охране здоровья

Кабинет министров Украины принял программу деятельности правительства на 2020 и опубликовал полный текст на своем официальном сайте.

Согласно программе, Министерство здравоохранения представило основные цели, суть которых состоит в уменьшении количества больных и увеличении продолжительность жизни.

По данным Минздрава, планируется уменьшение количества инфекционных заболеваний на 20% и уменьшение количества сердечно-сосудистых заболеваний у людей трудоспособного возраста на 10% путем усовершенствования системы предотвращения инфекционных и неинфекционных заболеваний, в частности путем проведения скрининговых программ. Также гражданам будет обеспечен доступ к качественной и безопасной иммунопрофилактике.

Уменьшение средней продолжительности госпитализации пациентов и снижение количества случаев, когда в результате болезни у человека снизилась работоспособность планируют достигнуть с помощью обеспечения гражданам доступа к гарантированному пакету наиболее необходимых медицинских услуг и созданием достойные условия для профессиональной деятельности медицинских работников и их развития в Украине.

Планируется уменьшение уровня смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 5% благодаря бесплатным и безопасным родам в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, усовершенствования системы экстренной медицинской помощи и создания условия для развития трансплантации.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине предложили Раде снизить ренту на добычу янтаря на 10% и рассказали, кто получит субсидии. Также Кабмин намерен повысить занятость населения до 70% за 5 лет