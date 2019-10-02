Багато важливих для держави речей ми вимірювати не вміємо, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловився про відсутність у деяких цілей програми діяльності уряду числових показників, заявивши, що в Кабміні не вміють вимірювати багато важливих речей для держави.

Про це він сказав в ході брифінгу за підсумками засідання Кабінету Міністрів у середу, передають Українські Новини.

"Цифри там є не скрізь, це правда. Чому? Дуже просто. Тому що багато речей, важливих для держави, ми вимірювати не вміємо", - повідомив Гончарук.

При цьому прем'єр зазначив, що в Україні немає статистичних даних під велику кількість критеріїв.

За його словами, уряд має намір ініціювати створення системи показників, які будуть вимірюватися щороку в ході виконання програми. Згідно поданої раніше програмі діяльності, деякі окреслені цілі уряду на 5 років не мають як очікуваних, так і граничних числових показників.

Раніше Українські Новини писали про те, які цілі поставив Кабмін у Програмі 2020 в освіті і як виглядає програма Кабміну з охорони здоров'я.

Також Гончарук заявив, що за кожну мету уряду відповідатиме конкретний заступник міністра і назвав Програму уряду так само як Гройсман називав бюджет.