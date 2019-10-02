"Формула Штайнмайера" - условие России для саммита в "нормандском формате", - депутат от "Слуги народа"

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что согласование Украиной "формулы Штайнмайера" – это условие России для проведения саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом он сказал с трибуны парламента, передают Українськi Новини.

"После встречи 1 сентября глав государств представитель ОБСЕ Мартин Сайдик обратился к Украине с вопросом, соглашается ли Украина с текстом российских предложений в части способа использования закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей… И в ответ представитель ОБСЕ получил письмо от представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о том, что этот текст нас устраивает, мы на него согласились. Это требование России для проведения саммита в "нормандском формате", это их требование для диалога президентов", - сказал депутат.

По словам Яременко, диалог в "нормандском формате" должен принести мир на Донбасс, что является целью Президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Депутат подчеркнул, что Украина также выдвинула требования России перед началом переговоров в "нормандском формате", в частности по обмену пленными, разведению войск и прекращению огня на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини, журналист опубликовал текст "формулы Штайнмайера".

Тем временем фракции "Европейская солидарность", "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и "Голос" в Верховной Раде призывают Президента Владимира Зеленского объяснить на заседании парламента "формулу Штанмайера".