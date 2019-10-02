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02 жовтня 2019, середа, 11:51 54
Економіка 2019-10-02T13:15:03+03:00
Українські Новини
У НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються

У НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються

Національний банк пов'язує збереження цін, незважаючи на зміцнення гривні, з низькою конкуренцією на окремих ринках. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Нацбанк зазначає, що це пояснюється інерційністю у встановленні цін, низькою конкуренцією на окремих ринках, яка дозволяє бізнесу тримати ціни високими навіть в умовах зниження собівартості, впливом інших факторів, які, як і курс, впливають на собівартість продукції, зокрема підвищення заробітних плат, яке тривалий час спостерігається в Україні.

На валютному ринку зміцнення курсу є ознакою макроекономічної стабільності і наслідком появи нових фундаментальних факторів.

Зазначається, що завдяки поглибленню інтеграції України у світові ринки капіталу сформувався стійкий приплив коштів нерезидентів в гривневий державний борг, а також рекордно зросла врожайність зернових в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, у 2-му кварталі 2019 року доходи українців збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень

Фактичний показник інфляції наблизився до траєкторії офіційного прогнозу Національного банку.

Тим часом, курс продажу готівкового долара підвищився на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, купівлі – підвищився на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD

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