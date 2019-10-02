ГПУ расследует выдачу жителям Украины всех паспортов других стран: венгерских, румынских, польских и российских

ГПУ расследует выдачу жителям Украины всех паспортов других стран: венгерских, румынских, польских и российски

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту массовой выдачи венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве от 3 июня, которое проводится Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса, то есть по факту подготовки посягательства на территориальную целостность Украины, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с разжиганием национальной вражды.

В рамках дела исследуется информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что в дальнейшем может создавать угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины путем усиления автономистских и сепаратистских настроений среди соотечественников (создание национально-территориальных автономий по национальному признаку, отдельных избирательных округов в местах компактного проживания этнических граждан, систем образования на языках меньшинств и т.п.).

В ходе расследования возникла необходимость в получении временного доступа к документам аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в которых содержатся сведения о массовой выдаче паспортов.

26 сентября Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре изъять в СНБО документацию за период с 07 апреля 2014 года по 26 сентября 2019, которая поступала от Главного управления разведки Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел (Национальной полиции) и других государственных органов, с информацией о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России.

Напомним, ранее разведка сообщила, что Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате".



В США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". В свою очередь Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу.