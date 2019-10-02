Гривня в обмінниках різко обвалилася: курс валют

Курс продажу готівкового долара підвищився на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, купівлі – підвищився на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 1 жовтня на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 38,04 коп. до 26,6686 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 56,45 коп. до 27,4457 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,5400 25,1869 26,6686 27,4457 3,42 3,91 Максимальний 24,9500 25,8000 27,1500 27,9500 3,75 5,00 Мінімальний 24,1500 24,8000 26,2000 27,0000 2,50 3,79

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD після несподіваного візиту Президента Зеленського в НБУ.

Тим часом, у 2-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень в той час, як фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.