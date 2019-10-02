Гривня в обмінниках різко обвалилася: курс валют

Курс продажу готівкового долара підвищився на 55,33 коп. до 25,1869 UAH\/USD, купівлі – підвищився на 31,44 коп. до 24,5400 UAH\/USD\r\nУ середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 1 жовтня на 55,33 коп. до 25,1869 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 31,44 коп. до 24,5400 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 38,04 коп. до 26,6686 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 56,45 коп. до 27,4457 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,5400\r\n25,1869\r\n26,6686\r\n27,4457\r\n3,42\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,9500\r\n25,8000\r\n27,1500\r\n27,9500\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,1500\r\n24,8000\r\n26,2000\r\n27,0000\r\n2,50\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 жовтня, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH\/USD після несподіваного візиту Президента Зеленського в НБУ.\r\nТим часом, у 2-му кварталі 2019 року доходи населення збільшилися на 14,6%, порівняно з 2-м кварталом 2018 року до 895,201 млрд гривень, витрати – на 18,8% до 918,069 млрд гривень в той час, як фінансування субсидій скоротять через зростання доходів українців.