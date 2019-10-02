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02 октября 2019, среда, 09:57 718
Общество 2019-10-02T09:57:58+03:00
Українські Новини
В Станице Луганской почти закончили строительство моста

В Станице Луганской почти закончили строительство моста

Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС
Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершает  подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста в Станице Луганской (Луганская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с украинской стороны приближаются к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1", - сказано в нем.

В частности, у моста продолжают работать представители мостостроительной организации, пиротехнические подразделения ГосЧС и работники райавтодора.

По данным СЦКК уже выполнены работы по монтажу пешеходного безопасного ограждения на смонтированном 66-метровом обходном мосту и настила из досок.

Проводятся работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и веток.

Ведется подготовка к асфальтированию участка у разлома и строительству двух автобусных остановок для пассажиров перед разрушенной частью моста.

Отмечается, что обходной мост будет работать до тех пор, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия не выполняет свои обязанности по демонтажу фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе. Тем временем военный погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе, еще двое ранены. Также вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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