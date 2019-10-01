Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него никогда не было встречи с адвокатом Президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джулиани, а также тот никогда ему не звонил.

Об этом Зеленский отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Офисе Президента, передают Українськi Новини.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани", - заявил он.

Президент также подчеркнул, что на него, как на Президента независимого государства, никто давление оказывать не может.

Как сообщали Українськi Новини, Джулиани заявлял о наличии у него доказательств о вмешательстве Украины в выборы Президента США в 2016 году и намеревался их обнародовать. Также он показал переписку с Волкером на тему Украины.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Дональд Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля.

телефонного разговора с Зеленским от 25 июля.

Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Кремле готовы опубликовать стенограмму разговора Путина и Трампа и назвали условия.