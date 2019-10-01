Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него никогда не было встречи с адвокатом Президента США Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джулиани, а также тот никогда ему не звонил.\r\nОб этом Зеленский отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Офисе Президента, передают Українськi Новини.\r\n"Я никогда не встречался с Руди Джулиани", - заявил он.\r\nПрезидент также подчеркнул, что на него, как на Президента независимого государства, никто давление оказывать не может.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Джулиани заявлял о наличии у него доказательств о вмешательстве Украины в выборы Президента США в 2016 году и намеревался их обнародовать. Также он показал переписку с Волкером на тему Украины.\r\n25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Дональд Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля.\r\nтелефонного разговора с Зеленским от 25 июля.\r\nТакже была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Кремле готовы опубликовать стенограмму разговора Путина и Трампа и назвали условия.