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01 жовтня 2019, вівторок, 19:57 11
Президент 2019-10-01T22:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що ніколи не зустрічався з Джуліані

Зеленський заявив, що ніколи не зустрічався з Джуліані

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції skrypin.ua
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції skrypin.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього ніколи не було зустрічі з адвокатом Президента США Дональда Трампа, колишнім мером Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфом Джуліані, а також той ніколи йому не телефонував.

Про це Зеленський відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в Офісі Президента, передають Українські Новини.

"Я ніколи не зустрічався з Руді Джуліані", - заявив він.

Президент також наголосив, що на нього, як на Президента незалежної держави, ніхто тиск чинити не може.

Як повідомляли Українські Новини, Джуліані заявляв про наявність у нього доказів про втручання України у вибори Президента США в 2016 році і мав намір їх оприлюднити. Також він показав листування з Волкером на тему України.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Дональд Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня.

Також була розсекречена скарга розвідника США на розмову Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

В Кремлі готові опублікувати стенограму розмови Путіна і Трампа і назвали умови.

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