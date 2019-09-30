В Кремле готовы опубликовать стенограмму разговора Путина и Трампа и назвали условия

Кремль готов опубликовать стенограмму разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, но только при обоюдном согласии сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС.

"Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон - именно такая есть дипломатическая практика. В целом, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что подобные просьбы "и все процессы, которые сейчас ведутся вокруг этого в США, безусловно, являются внутренним делом США", и Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в это дело.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова Трампа из стенограммы. Также демократы США получили инструкцию как реагировать на звонок Трампа Зеленскому.

Тем временем в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским.