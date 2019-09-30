подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 сентября 2019, понедельник, 19:14 2033
Политика мира 2019-09-30T19:15:01+03:00
Українські Новини
В Кремле готовы опубликовать стенограмму разговора Путина и Трампа и назвали условия

В Кремле готовы опубликовать стенограмму разговора Путина и Трампа и назвали условия

Кремль готов опубликовать стенограмму разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, но только при обоюдном согласии сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС

"Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон - именно такая есть дипломатическая практика. В целом, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что подобные просьбы "и все процессы, которые сейчас ведутся вокруг этого в США, безусловно, являются внутренним делом США", и Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в это дело.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова Трампа из стенограммы. Также демократы США получили инструкцию как реагировать на звонок Трампа Зеленскому.

Тем временем в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским.

Больше новостей о: Стенограмма Владимир Путин Дональд Трамп

Архив
Новости
Порошенко пообещал 3 миллиона гривен за информацию о "обидчиках" Гонтаревой 20:27
Луганская ТЭС может быть остановлена в связи с прекращением поставок газа с октября, - "Укрэнерго" 20:01
Зеленский поручил Кабмину ежегодно обнародовать результаты целей устойчивого развития Украины 19:54
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
В Кремле готовы опубликовать стенограмму разговора Путина и Трампа и назвали условия 19:14
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok