Макрон в ПАСЕ заявил о полной поддержке возвращению России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке возвращению российской делегации в ПАСЕ. Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает "Европейская правда".

Макрон сообщил, что Комитет министров СЕ принял решение, чтобы Россия осталась, и это позволило "вернуться к нормальному функционированию Совета Европы".

"Я полностью поддерживаю сделанный выбор, чтобы Россия осталась в СЕ. Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому гуманизму", - сказал он, добавив потом, что "Россия является фундаментально европейской".

По словам Президента Франции, без возвращения РФ Европу ждали бы "негативные, плохие последствия".

"Если бы не было (возвращения) российской делегации, мы бы допустили риски. Тогда граждане России остались без возможности обращаться в ЕСПЧ", - сказал Макрон.

Он также добавил, что поддержал это решение "без наивности", но подчеркнул, что возврат РФ позволит решить немало конфликтных вопросов, в частности в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине.

"Это не жест снисхождения, это решимость призвать Россию к выполнению ее обязательств. Это стремление нашей организации стать более сильными и эффективными", - добавил президент Франции.

В выступлении он также выразил обеспокоенность в связи с "репрессиями в РФ в отношении свободного населения" во время протестов в Москве.



Как сообщали Українські Новини, В Страсбурге без делегации Украины открывается осенняя сессия ПАСЕ.



Ранее украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.



Стало известно, что делегация Польши присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной.



Грузинская делегация также в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).