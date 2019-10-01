Макрон в ПАСЕ заявил о полной поддержке возвращению России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке возвращению российской делегации в ПАСЕ. Об этом он сказал во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает "Европейская правда".\r\nМакрон сообщил, что Комитет министров СЕ принял решение, чтобы Россия осталась, и это позволило "вернуться к нормальному функционированию Совета Европы".\r\n"Я полностью поддерживаю сделанный выбор, чтобы Россия осталась в СЕ. Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому гуманизму", - сказал он, добавив потом, что "Россия является фундаментально европейской".\r\nПо словам Президента Франции, без возвращения РФ Европу ждали бы "негативные, плохие последствия".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Если бы не было (возвращения) российской делегации, мы бы допустили риски. Тогда граждане России остались без возможности обращаться в ЕСПЧ", - сказал Макрон.\r\nОн также добавил, что поддержал это решение "без наивности", но подчеркнул, что возврат РФ позволит решить немало конфликтных вопросов, в частности в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине.\r\n"Это не жест снисхождения, это решимость призвать Россию к выполнению ее обязательств. Это стремление нашей организации стать более сильными и эффективными", - добавил президент Франции.\r\nВ выступлении он также выразил обеспокоенность в связи с "репрессиями в РФ в отношении свободного населения" во время протестов в Москве. Как сообщали Українські Новини, В Страсбурге без делегации Украины открывается осенняя сессия ПАСЕ. Ранее украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России. Стало известно, что делегация Польши присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной. Грузинская делегация также в полном составе не будет принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n