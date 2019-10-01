Кабмин создал комиссию по расследованию ДТП в Одесской и Житомирской областях

Кабинет Министров создал комиссию по техническому расследованию дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли 21 сентября в Одесской области и 22 сентября в Житомирской области, и поручил ей до 30 октября отчитаться о результатах расследования.\r\nОб этом говорится в распоряжении № 881 от 25 сентября, передают Українськi Новини.\r\nРуководителем комиссии назначена замминистра инфраструктуры Наталия Форсюк.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 сентября 9 человек погибли и 4 были травмированы из-за ДТП с участием маршрутки в Одесской области. Позже правоохранители задержали водителя грузового автомобиля по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия в Одесской области. Водитель грузовика вину не признал, но его арестовали. Он заявляет, что не выезжал на встречную полосу движения, и потребовал провести полную техническую экспертизу обоих транспортных средств. В момент столкновения он спускал свой грузовик с холма, в то время как по двум встречным полосам транспорт двигался в пять раз быстрее.Также появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n22 сентября 9 человек погибли и 10 получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Житомирской области.