Кабмин создал комиссию по расследованию ДТП в Одесской и Житомирской областях

Кабинет Министров создал комиссию по техническому расследованию дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли 21 сентября в Одесской области и 22 сентября в Житомирской области, и поручил ей до 30 октября отчитаться о результатах расследования.

Об этом говорится в распоряжении № 881 от 25 сентября, передают Українськi Новини.

Руководителем комиссии назначена замминистра инфраструктуры Наталия Форсюк.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября 9 человек погибли и 4 были травмированы из-за ДТП с участием маршрутки в Одесской области. Позже правоохранители задержали водителя грузового автомобиля по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия в Одесской области.



Водитель грузовика вину не признал, но его арестовали. Он заявляет, что не выезжал на встречную полосу движения, и потребовал провести полную техническую экспертизу обоих транспортных средств. В момент столкновения он спускал свой грузовик с холма, в то время как по двум встречным полосам транспорт двигался в пять раз быстрее.



Также появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек

22 сентября 9 человек погибли и 10 получили травмы в результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Житомирской области.