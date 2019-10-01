"Теракт" на мосту Метро: подозреваемый ветеран АТО обжаловал свой арест

Защита угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько обжаловала его арест с залогом 288 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Жалоба подана 30 сентября его адвокатом Маси Найемом.

Для рассмотрения апелляции определена коллегия из 3 судей во главе с Виктором Глиняным.

Дата рассмотрения жалобы еще не определена.

Залог в размере 288 тыс. гривен, по данным Українських Новин, за Белько не внесен.

Согласно материалов суда, ветеран АТО во время своих действий на мосту Метро был вооружен пневматическим пистолетом, охотничьей нарезной и охотничьей гладкоствольной винтовками.

Из винтовки Белько сбил полицейский квадрокоптер "Импайр-1", летавший над ним.

Отмечается, что такими действия подозреваемый нанес ущерб Национальной полиции в размере 168 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен бывшего военнослужащего Алексея Белько.

18 сентября он остановил свой автомобиль посреди моста Метро, несколько раз выстрелил в воздух и заявил, что намерен взорвать мост.

Операция полиции по его задержанию длилась около 5 часов.

Полиция решила не вручать ему подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просил суд отдать ему на поруки подозреваемого.