"Теракт" на мосту Метро: подозреваемый ветеран АТО обжаловал свой арест

Защита угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько обжаловала его арест с залогом 288 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nЖалоба подана 30 сентября его адвокатом Маси Найемом.\r\nДля рассмотрения апелляции определена коллегия из 3 судей во главе с Виктором Глиняным.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДата рассмотрения жалобы еще не определена.\r\nЗалог в размере 288 тыс. гривен, по данным Українських Новин, за Белько не внесен.\r\nСогласно материалов суда, ветеран АТО во время своих действий на мосту Метро был вооружен пневматическим пистолетом, охотничьей нарезной и охотничьей гладкоствольной винтовками.\r\nИз винтовки Белько сбил полицейский квадрокоптер "Импайр-1", летавший над ним.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nОтмечается, что такими действия подозреваемый нанес ущерб Национальной полиции в размере 168 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 сентября Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен бывшего военнослужащего Алексея Белько.\r\n18 сентября он остановил свой автомобиль посреди моста Метро, несколько раз выстрелил в воздух и заявил, что намерен взорвать мост.\r\nОперация полиции по его задержанию длилась около 5 часов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПолиция решила не вручать ему подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве.\r\nМинистр внутренних дел Арсен Аваков просил суд отдать ему на поруки подозреваемого.