В Украине объявлено штормовое предупреждение: страну накроют грозы и ураганный ветер

В ночь на вторник, 1 октября, произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18, Волынская - 12, Киевская - девять и Житомирская - восемь", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС также объявили штормовое предупреждение, ссылаясь на данные Гидрометцентра. Утром и ночью 1 октября, кроме грозы, ожидаются также порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщали Українські Новини, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла.

Также в последний день сентября погода будет теплой, но с одним нюансом.

Тем временем в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

И еще синоптики сделали прогноз погоды на весь октябрь.