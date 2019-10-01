Рябошапка назначил прокурора Харьковской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области Александра Фильчакова.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"30 сентября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области", - сказано в нем.\r\nРанее Фильчаков был руководителем местной прокуратуры №2 Харьковской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n25 сентября Рябошапка уволил Юрия Данильченко с должности прокурора Харьковской области. В июле бывший генеральный прокурор Юрий Луценко переназначил Юрия Данильченко прокурором Харьковской области.Ранее Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.Также Рябошапка заявил, что уволит всех действующих заместителей генпрокурора.Кроме того, генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генеральной прокуратуре Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.