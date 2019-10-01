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01 октября 2019, вторник, 09:59 713
Силовые структуры 2019-10-01T10:00:47+03:00
Українські Новини
Рябошапка назначил прокурора Харьковской области

Рябошапка назначил прокурора Харьковской области

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области Александра Фильчакова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"30 сентября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области", - сказано в нем.

Ранее Фильчаков был руководителем местной прокуратуры №2 Харьковской области.

25 сентября Рябошапка уволил Юрия Данильченко с должности прокурора Харьковской области. В июле бывший генеральный прокурор Юрий Луценко переназначил Юрия Данильченко прокурором Харьковской области.


Ранее Рябошапка назначил первым замгенпрокурора Виталия Касько, а замгенпрокурора - главным военным прокурором назначил Виктора Чумака.

Также Рябошапка заявил, что уволит всех действующих заместителей генпрокурора.

Кроме того, генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генеральной прокуратуре Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.



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