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01 жовтня 2019, вівторок, 09:14 43
Політика 2019-10-01T12:30:03+03:00
Українські Новини
Тищенко попросив захисту у поліції після дотику двох жінок-підприємниць на мітингу

Тищенко попросив захисту у поліції після дотику двох жінок-підприємниць на мітингу

Микола Тищенко. Скріншот: Facebook/Євген Хурсин
Микола Тищенко. Скріншот: Facebook/Євген Хурсин

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко під час акції підприємців на вулиці Банковій вимагав захисту у поліції, після того, як до нього доторкнулися дві жінки. Відповідне відео опублікував блогер Євген Хурсин в Facebook.

"Сьогодні слузі народу, Миколі Тищенку під час мітингу завдали тяжкі дотики дві жінки з натовпу, після чого він вимагав від поліції захистити його від народу", - написав блогер під відео.




Як повідомляли Українські Новини, це не перший інциндент за участю депутата від "Слуги народу" Тищенко. 30 вересня, коли на Банковій зібралися близько двох сотень підприємців з різних міст України, Тищенко проганяли зі словами "Ганьба".

Раніше Тищенко образився на журналістку за те, що він не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію. А пізніше Микола Тищенко в Раді нахамив журналістці і запропонував попити водички.

Крім того, стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко призначив одним зі своїх помічників 22-річну модель Мар'яну Михолап.

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