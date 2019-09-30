На Киев надвигается сильная гроза

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и области до конца суток понедельника, 30 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Укргидрометцентр.\r\n"В Киевской области сейчас отмечается осенняя гроза, ожидаем, что до конца суток 30 сентября она достигнет столицы", - говорится в сообщении.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла.\r\nТакже в последний день сентября погода будет теплой, но с одним нюансом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.\r\nИ еще синоптики сделали прогноз погоды на весь октябрь.