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30 сентября 2019, понедельник, 21:30 4008
Общество 2019-09-30T21:30:33+03:00
Українські Новини
На Киев надвигается сильная гроза

На Киев надвигается сильная гроза

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и области до конца суток понедельника, 30 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Укргидрометцентр.

"В Киевской области сейчас отмечается осенняя гроза, ожидаем, что до конца суток 30 сентября она достигнет столицы", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла.

Также в последний день сентября погода будет теплой, но с одним нюансом.

Тем временем в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

И еще синоптики сделали прогноз погоды на весь октябрь.

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