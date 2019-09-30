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30 сентября 2019, понедельник, 20:27 19
Политика 2019-09-30T20:27:07+03:00
Українські Новини
Порошенко пообещал 3 миллиона гривен за информацию о "обидчиках" Гонтаревой

Порошенко пообещал 3 миллиона гривен за информацию о "обидчиках" Гонтаревой

Валерия Гонтарева. Фото: НВ
Валерия Гонтарева. Фото: НВ

Бывший Президент Петр Порошенко обещает 3 миллиона гривен за информацию о заказчиках покушения на бывшего председателя Национального банка Валерию Гонтареву.

Об этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушения на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - написал он.

Порошенко отметил, что считает поджог дома Гонтаревой и наезд на нее автомобиля местью.

Он также подчеркнул, что круг подозреваемых, по его мнению, не так уж и широк.

Ранее сообщалось, что Гонтарева расстроилась из-за того, что Порошенко не позвонил и даже не отправил ей sms-ку после поджога дома.

Українськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.

Также полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.

По предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.

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