Порошенко пообещал 3 миллиона гривен за информацию о "обидчиках" Гонтаревой

Бывший Президент Петр Порошенко обещает 3 миллиона гривен за информацию о заказчиках покушения на бывшего председателя Национального банка Валерию Гонтареву.\r\nОб этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушения на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - написал он.\r\nПорошенко отметил, что считает поджог дома Гонтаревой и наезд на нее автомобиля местью.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн также подчеркнул, что круг подозреваемых, по его мнению, не так уж и широк.\r\nРанее сообщалось, что Гонтарева расстроилась из-за того, что Порошенко не позвонил и даже не отправил ей sms-ку после поджога дома.\r\nУкраїнськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.\r\nТакже полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПо предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.