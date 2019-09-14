Вы хотите, чтобы я выдал госсекреты? - Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отказался отвечать на вопрос о том, возможны ли переговоры Украины непосредственно с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" или исключительно с Россией, поскольку данная информация является государственным секретом после того, как Президент Владимир Зеленский заявил, что в ыборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Вы хотите, чтобы я вам прямо все наши государственные секреты выдал просто потому, что вы спросили. Это ваша работа. А я, как дипломат, должен подумать десять раз перед тем, как ничего не сказать. Так мы это делаем", - заявил Пристайко.

После этого Пристайко решил уточнить присутствующим о "формуле Штайнмайера", хотя соответствующий вопрос не звучал.

По его словам, она предусматривает исключительно вступление в силу законодательства об особом статусе Донбасса на постоянной основе только после проведения там выборов, признанных Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Я не говорю, что я за выборы под дулами автоматов, и не говорю, когда должна уйти Россия", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко заявил, что миротворческой миссии в "минских договоренностях" нет.

Тем временем Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре.