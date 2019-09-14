Вы хотите, чтобы я выдал госсекреты? - Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отказался отвечать на вопрос о том, возможны ли переговоры Украины непосредственно с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" или исключительно с Россией, поскольку данная информация является государственным секретом после того, как Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.\r\nОб этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Вы хотите, чтобы я вам прямо все наши государственные секреты выдал просто потому, что вы спросили. Это ваша работа. А я, как дипломат, должен подумать десять раз перед тем, как ничего не сказать. Так мы это делаем", - заявил Пристайко.\r\nПосле этого Пристайко решил уточнить присутствующим о "формуле Штайнмайера", хотя соответствующий вопрос не звучал.\r\nПо его словам, она предусматривает исключительно вступление в силу законодательства об особом статусе Донбасса на постоянной основе только после проведения там выборов, признанных Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.\r\n"Я не говорю, что я за выборы под дулами автоматов, и не говорю, когда должна уйти Россия", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Пристайко заявил, что миротворческой миссии в "минских договоренностях" нет.\r\nТем временем Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре.