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14 сентября 2019, суббота, 21:36 140
Кабмин 2019-09-14T21:37:07+03:00
Українські Новини
Вы хотите, чтобы я выдал госсекреты? - Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией

Вы хотите, чтобы я выдал госсекреты? - Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией

Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отказался отвечать на вопрос о том, возможны ли переговоры Украины непосредственно с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" или исключительно с Россией, поскольку данная информация является государственным секретом после того, как Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Вы хотите, чтобы я вам прямо все наши государственные секреты выдал просто потому, что вы спросили. Это ваша работа. А я, как дипломат, должен подумать десять раз перед тем, как ничего не сказать. Так мы это делаем", - заявил Пристайко.

После этого Пристайко решил уточнить присутствующим о "формуле Штайнмайера", хотя соответствующий вопрос не звучал.

По его словам, она предусматривает исключительно вступление в силу законодательства об особом статусе Донбасса на постоянной основе только после проведения там выборов, признанных Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Я не говорю, что я за выборы под дулами автоматов, и не говорю, когда должна уйти Россия", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко заявил, что миротворческой миссии в "минских договоренностях" нет.

Тем временем Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре.

Больше новостей о: Переговоры по Донбассу Государственная тайна министр иностранных дел Переговоры с боевиками Вадим Пристайко переговоры с Россией

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