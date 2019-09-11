Зеленский объявил, что диктаторства в Украине нет и он не хочет переехать в здание МИДа

В ходе представления нового министра иностранных дел Вадима Пристайко Зеленский заявил, что здание МИДа ему нравится больше, но переезжать он никого не заставит,передают Українськi Новини.\r\n"Диктаторства в Украине нет", - заявил Президент Владимир Зеленский.\r\nПрезидент отметил, что ему очень нравится здание МИДа, но он не планирует его забирать под Офис Президента.\r\n"Немного завидую вам, у вас лучше место и лучшее здание. Но не бойтесь, вы не переезжаете, мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет!", - сказал глава государства.\r\nОн также похвалил Пристайко, сказав, что очень доволен его работой.\r\nВ свою очередь, новый министр иностранных дел заявил, что дипломаты - это "войско" Зеленского, готовое к выполнению приказов.\r\n"Нам ничего не надо, может, только денег немного", - пошутил министр.\r\nПристайко призвал коллектив МИДа приступить к эффективной работе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.\r\nТакже ранее Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента.\r\nТак Офис Президента отказался от идеи переезда.