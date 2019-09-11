подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 сентября 2019, среда, 10:21 255
Президент 2019-09-11T12:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленский объявил, что диктаторства в Украине нет и он не хочет переехать в здание МИДа

Зеленский объявил, что диктаторства в Украине нет и он не хочет переехать в здание МИДа

В ходе представления нового министра иностранных дел Вадима Пристайко Зеленский заявил, что здание МИДа ему нравится больше, но переезжать он никого не заставит,передают Українськi Новини.

"Диктаторства в Украине нет", - заявил Президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что ему очень нравится здание МИДа, но он не планирует его забирать под Офис Президента.

"Немного завидую вам, у вас лучше место и лучшее здание. Но не бойтесь, вы не переезжаете, мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет!", - сказал глава государства.

Он также похвалил Пристайко, сказав, что очень доволен его работой.

В свою очередь, новый министр иностранных дел заявил, что дипломаты - это "войско" Зеленского, готовое к выполнению приказов.

"Нам ничего не надо, может, только денег немного", - пошутил министр.

Пристайко призвал коллектив МИДа приступить к эффективной работе.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.

Также ранее Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента.

Так Офис Президента отказался от идеи переезда.

Больше новостей о: МИД Украины Диктатура Офис президента

Архив
Новости
ЕСПЧ начал рассматривать дело Украины против России о захвате Крыма 12:41
Фуры, которые будут превышать габаритно-весовой контроль, теперь будут штрафовать на 34 тысячи гривен 12:38
Днепропетровские фискалы три недели держали бизнесмена в плену, а теперь предлагают за него $ 20 тыс., - СМИ 12:35
Замминистра Лавренюк выстроил в МИУ коррупционную сеть, - СМИ 12:24
Снижение price caps выгодно собственникам энергоемких предприятий, но угрожает коллапсом энергосистеме Украины, - СМИ 12:22
больше новостей
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
У Коломойского в офисе теперь сидит Грановский: Филатов рассказал о дружбе олигарха с соратником Порошенко 09:45
НАБУ должен остановить злоупотребления в "Центрэнерго", которая покупает уголь дороже, чем за "Роттердам+", - Волынец 12:10
больше новостей
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
Оппозиционные силы возмущены грубыми нарушениями "Слуги народа" при принятии закона об импичменте 14:23
Сергей Лямец: Мы уже готовы убить "Мотор Сич", чтобы он не достался никому? 22:24 Мнение
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok