Зеленский объявил, что диктаторства в Украине нет и он не хочет переехать в здание МИДа

В ходе представления нового министра иностранных дел Вадима Пристайко Зеленский заявил, что здание МИДа ему нравится больше, но переезжать он никого не заставит,передают Українськi Новини.

"Диктаторства в Украине нет", - заявил Президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что ему очень нравится здание МИДа, но он не планирует его забирать под Офис Президента.

"Немного завидую вам, у вас лучше место и лучшее здание. Но не бойтесь, вы не переезжаете, мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет!", - сказал глава государства.

Он также похвалил Пристайко, сказав, что очень доволен его работой.

В свою очередь, новый министр иностранных дел заявил, что дипломаты - это "войско" Зеленского, готовое к выполнению приказов.

"Нам ничего не надо, может, только денег немного", - пошутил министр.

Пристайко призвал коллектив МИДа приступить к эффективной работе.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.

Также ранее Зеленский пошутил над Богданом из-за переезда Офиса Президента.

Так Офис Президента отказался от идеи переезда.