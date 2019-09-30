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30 вересня 2019, понеділок, 18:13 12
Політика 2019-09-30T18:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський присвоїв Пристайко ранг надзвичайного і повноважного посла

Зеленський присвоїв Пристайко ранг надзвичайного і повноважного посла

Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв Міністру закордонних справ України Вадиму Пристайко ранг надзвичайного і повноважного посла.

Про це йдеться в указі Президента №723 від 30 вересня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Зеленський присвоїв Вадиму Пристайку дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила міністром закордонних справ заступника керівника Офісу Президента Вадима Пристайка.

В ході представлення нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка Зеленський заявив, що будівля МЗС йому подобається більше, але переїжджати він нікого не змусить.

Раніше Пристайко відмовився відповідати на питання про те, чи можливі переговори України безпосередньо з лідерами самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" або винятково з Росією, оскільки дана інформація є державним секретом.

Також Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що миротворчої місії в "мінських домовленості" немає.

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