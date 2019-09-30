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30 сентября 2019, понедельник, 16:20 213
Кабмин 2019-09-30T16:21:51+03:00
Українські Новини
Кабмин намерен "загонять" украинцев на культурные мероприятия

Кабмин намерен "загонять" украинцев на культурные мероприятия

Кабмин.
Кабмин.

Кабинет Министров намерен увеличить количество посещающих культурные мероприятия людей вдвое за 5 лет в то время, как на культуру хотят выделить 8,6 млрд гривен из бюджета в следующем году.

Об этом говорится в программе деятельности правительства, передают Українськi Новини.

Так, увеличение посетителей культурных мероприятий планируется за счет увеличения количества мест проведения общественного диалога, повышения качества предоставления культурных услуг, а также повышения прозрачности и эффективности системы.

В частности, планируется строительство Музея современного искусства, завершение проектов строительства Музея и Мемориала Небесной сотни, 2-й очереди музея Голодомора, а также господдержка создания культурно-социальной инфраструктуры в общинах. Также планируется введение господдержки проектов, программ, открытие госучреждений культуры для альтернативных проектов и мероприятий, а также запуск закупок предметов культуры в Музейный фонд.

Кроме этого, Кабмин намерен привлечь ресурсы на развитие памятников через механизм государственно-частного партнерства управления объектами, создать и наполнить национальный реестр данных об объектах культурного наследия, ввести единый электронный билет для всех художественных и культурных учреждений, усилить ответственность за халатное отношение к национальному наследию, создать условия для легального рынка произведений искусства через законы об арт-рынке и перемещении культурных ценностей.

Ожидается, что это будет способствовать повышению доли культурного, креативного продукта, спорта и туризма до 12-14% ВВП. Под культурными мероприятиями подразумевается визуальное искусство, театры, книжные фестивали, музейные проекты, музыка, выставочные проекты и т.д.

Как сообщали Українськi Новини, Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке. Тем временем Гончарук планирует повышать рождаемость и создать миллион рабочих мест.

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