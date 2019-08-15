Луценко в июле съездил в отпуск, но получил меньше зарплаты

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 96 727 гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.\r\nПри этом оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.\r\nЗарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.\r\nКакую сумму после удержания налогов и сборов Луценко получил не указано.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, зарплата Луценко за июнь составила 107 тыс. гривен.\r\nТем временем Генеральная прокуратура не располагает информацией, сколько денег потратил генпрокурор Юрий Луценко во время своего отпуска во Франции в конце июля.\r\nГПУ отмечает, что данная информация не является публичной, то есть такой, которая создана или задокументирована в ходе выполнения субъектами властных полномочий своих обязательств.\r\nЮрий Луценко вернулся из отпуска в провинции Прованс во Франции, где отдыхал в то время, как Президент Владимир Зеленский ждал его на отчете по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. При этом Зеленский добавил, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим.