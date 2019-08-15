Луценко в июле съездил в отпуск, но получил меньше зарплаты

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за июль составила 96 727 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

При этом оклад Луценко составил 37 тыс. гривен.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Какую сумму после удержания налогов и сборов Луценко получил не указано.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Луценко за июнь составила 107 тыс. гривен.

Тем временем Генеральная прокуратура не располагает информацией, сколько денег потратил генпрокурор Юрий Луценко во время своего отпуска во Франции в конце июля.

ГПУ отмечает, что данная информация не является публичной, то есть такой, которая создана или задокументирована в ходе выполнения субъектами властных полномочий своих обязательств.

Юрий Луценко вернулся из отпуска в провинции Прованс во Франции, где отдыхал в то время, как Президент Владимир Зеленский ждал его на отчете по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. При этом Зеленский добавил, что если Луценко в отпуске, то ничего не может поделать с этим.