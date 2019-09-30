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30 сентября 2019, понедельник, 10:10 374
Кабмин 2019-09-30T10:10:58+03:00
Українські Новини
Замминистра развития общин по евроинтеграции стал главный архитектор Львова Чаплинский

Замминистра развития общин по евроинтеграции стал главный архитектор Львова Чаплинский

Юлиан Чаплинский Фото: varianty.lviv.ua
Юлиан Чаплинский Фото: varianty.lviv.ua

После увольнения заместителей министра регионального развития Льва Парцхаладзе и Тараса Токарского, Кабинет Министров назначил главного архитектора Львова Юлиана Чаплинского на должность заместителя министра развития общин и территорий по вопросам европейской интеграции. Об этом говорится в сообщении правительства, передают Українськi Новини.

Согласно данным декларации за 2018 год, поданной Чаплинским в качестве кандидата на данную должность, он получил 232 318 гривен зарплаты во Львовском городском совете. Других источников доходов он не указал.

Также он задекларировал 25 300 долларов наличными. Чаплинский владеет автомобилем Chrysler 300С, а вот недвижимое имущество в декларации не указано.

В ежегодной декларации Чаплинский указал квартиру во Львове, принадлежащую его жене, но в декларации кандидата на должность данных о жене уже нет.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин уволил замов министра здравоохранения Ковтонюка и Линчевского.

Также Кабинет Министров назначил своим представителем в Верховной Раде депутата от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук.

В воскресенье вечером неожиданно собрался Кабмин и принял свою программу деятельности на 2020.

Кроме того, Кабмин утвердил электронный документооборот с октября.

Больше новостей о: замминистра министр развития общин и территорий Юлиан Чаплинский

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