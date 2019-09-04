Кабмин назначил своим представителем в Раде депутата Верещук от "Слуги народа"

Кабинет Министров назначил своим представителем в Верховной Раде депутата от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Прекрасная женщина, опытная, с юридическим образованием, все как должно быть", - сказал он.

Гончарук также отметил, что в ближайшее время будет создана команда, которая будет заниматься вопросами взаимодействия правительства и парламента.

Также он подчеркнул, что ожидает совместную работу парламентариев с представителями правительства на этапе наработки законопроектов.

Новоназначенному представителю Кабмина в Раде Верещук 39 лет.

После окончания университета она 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах.

С мая 2007 года по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жовковской районной государственной администрации по гуманитарным вопросам и внешней политике.

С ноября 2010 года избрана мэром города Рава-Русская во Львовской области.

Была кандидатом в депутаты Рады на внеочередных парламентских выборах в 2014 году.

Кроме этого, с сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.

21 июля избрана депутатом парламента под №29 по списку партии "Слуга народа".

Как сообщали Українські Новини, в мае представитель Кабмина в Раде, депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") подал в отставку.