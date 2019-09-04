Кабмин назначил своим представителем в Раде депутата Верещук от "Слуги народа"

Кабинет Министров назначил своим представителем в Верховной Раде депутата от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук.\r\nОб этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.\r\n"Назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Прекрасная женщина, опытная, с юридическим образованием, все как должно быть", - сказал он.\r\nГончарук также отметил, что в ближайшее время будет создана команда, которая будет заниматься вопросами взаимодействия правительства и парламента.\r\nТакже он подчеркнул, что ожидает совместную работу парламентариев с представителями правительства на этапе наработки законопроектов.\r\nНовоназначенному представителю Кабмина в Раде Верещук 39 лет.\r\nПосле окончания университета она 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах.\r\nС мая 2007 года по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета.\r\nС июня по октябрь 2010 года была заместителем председателя Жовковской районной государственной администрации по гуманитарным вопросам и внешней политике.\r\nС ноября 2010 года избрана мэром города Рава-Русская во Львовской области.\r\nБыла кандидатом в депутаты Рады на внеочередных парламентских выборах в 2014 году.\r\nКроме этого, с сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова.\r\n21 июля избрана депутатом парламента под №29 по списку партии "Слуга народа".\r\nКак сообщали Українські Новини, в мае представитель Кабмина в Раде, депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") подал в отставку.