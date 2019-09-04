Кабмин уволил замов министра здравоохранения Ковтонюка и Линчевского

Кабинет Министров уволил заместителей министра здравоохранения Павла Ковтонюка и Александра Линчевского.\r\nОб этом написала экс-министр здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня правительство своим решением уволило меня и моих заместителей Ковтонюка и Линчевского. Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины", - написала она.\r\nРанее Ковтонюк и Линчевский подали в отставку.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин уволил Супрун с должности первого замминистра здравоохранения.\r\nРанее, 1 сентября 2016 года, Кабинет Министров назначил заместителями министра здравоохранения Павла Ковтонюка и Александра Линчевского.\r\nТем временем Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.За назначение Скалецкой проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226.