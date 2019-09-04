Кабмин уволил замов министра здравоохранения Ковтонюка и Линчевского

Кабинет Министров уволил заместителей министра здравоохранения Павла Ковтонюка и Александра Линчевского.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня правительство своим решением уволило меня и моих заместителей Ковтонюка и Линчевского. Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины", - написала она.

Ранее Ковтонюк и Линчевский подали в отставку.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин уволил Супрун с должности первого замминистра здравоохранения.

Ранее, 1 сентября 2016 года, Кабинет Министров назначил заместителями министра здравоохранения Павла Ковтонюка и Александра Линчевского.

Тем временем Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.

За назначение Скалецкой проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226.