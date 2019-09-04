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04 сентября 2019, среда, 17:51 213
Кабмин 2019-09-04T18:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин утвердил электронный документооборот с октября

Кабмин утвердил электронный документооборот с октября

Печать на документах . Фото: paralawgroup.com
Печать на документах . Фото: paralawgroup.com

Кабинет Министров утвердил электронный документооборот между органами исполнительной власти с 1 октября.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, 4 сентября Кабмин одобрил решение об окончательном переходе на электронный обмен документами.

"С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме. Это сократит время на доставку и обработку корреспонденции, которая будет приходить через цифровые сервисы, а не доставляться курьерами. Это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота", - говорится в сообщении со ссылкой на слова министра Кабмина Дмитрия Дубилета.

Отмечается, что к 1 октября государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено до конца 2019 года провести инвентаризацию в части бумажного документооборота в стране и по ее результатам подготовить план цифровизации Украины в 2020 году.

Также Кабинет Министров ввел документирования деятельности правительства в электронной форме с 2018 года.

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