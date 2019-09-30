В воскресенье вечером неожиданно собрался Кабмин и принял свою программу деятельности на 2020

Кабинет Министров в воскресенье утвердил свою программу деятельности на 2020 год. Об этом говорится в постановлении №849 от 29 сентября, передают Українські Новини.

При этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, в соответствии с определенными законом сроками, до 29 сентября Кабмин должен был внести данный документ на рассмотрение Верховной Рады. Заседание правительства для утверждения программы состоялось в воскресенье вечером под председательством премьера в закрытом для средств массовой информации режиме.

В этот же день Кабмин одобрил пакет проектов законов, которые касаются упорядочения деятельности по добыче янтаря, легализации игорного бизнеса в Украине, повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин намерен презентовать свою программу деятельности на 2020 год с 30 сентября по 6 октября. Также Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес.

Ранее Кабинет Министров предложил Верховной Раде установить с 1 января 2020 года прожиточный минимум в размере 2 027 гривен, а минимальную зарплату - 4 723 гривны.

29 августа Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.