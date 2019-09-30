подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 сентября 2019, понедельник, 09:45 2042
Кабмин 2019-09-30T09:46:38+03:00
Українські Новини
В воскресенье вечером неожиданно собрался Кабмин и принял свою программу деятельности на 2020

В воскресенье вечером неожиданно собрался Кабмин и принял свою программу деятельности на 2020

Заседание Кабмина. Фото: РБК-Украина
Заседание Кабмина. Фото: РБК-Украина

Кабинет Министров в воскресенье утвердил свою программу деятельности на 2020 год. Об этом говорится в постановлении №849 от 29 сентября, передают Українські Новини.

При этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, в соответствии с определенными законом сроками, до 29 сентября Кабмин должен был внести данный документ на рассмотрение Верховной Рады. Заседание правительства для утверждения программы состоялось в воскресенье вечером под председательством премьера в закрытом для средств массовой информации режиме.

В этот же день Кабмин одобрил пакет проектов законов, которые касаются упорядочения деятельности по добыче янтаря, легализации игорного бизнеса в Украине, повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин намерен презентовать свою программу деятельности на 2020 год с 30 сентября по 6 октября. Также Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес.

Ранее Кабинет Министров предложил Верховной Раде установить с 1 января 2020 года прожиточный минимум в размере 2 027 гривен, а минимальную зарплату - 4 723 гривны.

29 августа Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.

 

Больше новостей о: Кабмин Программа деятельности правительства

Архив
Новости
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба
На празднование Рош Ха-Шана в Умани прибыли 30 тысяч паломников-хасидов 11:16
Дело Ощадбанка не может быть предметом уголовного пресследования, точку должен поставить Антикоррупционный суд, - Березкин 11:13
Российский рубль подешевел в обменниках Киева 11:08
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
У Зеленского готовят официальный визит в США, - помощник Президента 10:52
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова 16:23
Появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек 18:04
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok