Кабмин уволил замов министра регионального развития Парцхаладзе и Токарского

Кабинет Министров уволил заместителей министра регионального развития Льва Парцхаладзе и Тараса Токарского. \r\nОб этом Українським Новинам сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак. \r\n"По Парцхаладзе и Токарскому сегодня (решение принято)", - сказала она. \r\nДругие два заместители будут переназначены в пятницу. \r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабмин уволил замов министра здравоохранения Ковтонюка и Линчевского.\r\nТакже Кабинет Министров назначил своим представителем в Верховной Раде депутата от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук.\r\nТем временем Кабинет Министров упростил перемещение сотрудников и посетителей по зданию правительства. При этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, здание правительства хотят сделать максимально открытым, но с учетом соображений безопасности. Представители СМИ также имеют доступ к зданию через упрощенную процедуру.\r\nКроме того, Кабмин утвердил электронный документооборот с октября.