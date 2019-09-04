подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 19:47 148
Кабмин 2019-09-04T20:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил замов министра регионального развития Парцхаладзе и Токарского

Кабмин уволил замов министра регионального развития Парцхаладзе и Токарского

Кабинет Министров уволил заместителей министра регионального развития Льва Парцхаладзе и Тараса Токарского. 

Об этом Українським Новинам сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак. 

"По Парцхаладзе и Токарскому сегодня (решение принято)", - сказала она. 

Другие два заместители будут переназначены в пятницу. 

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин уволил замов министра здравоохранения Ковтонюка и Линчевского.

Также Кабинет Министров назначил своим представителем в Верховной Раде депутата от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук.

Тем временем Кабинет Министров упростил перемещение сотрудников и посетителей по зданию правительства. При этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, здание правительства хотят сделать максимально открытым, но с учетом соображений безопасности. Представители СМИ также имеют доступ к зданию через упрощенную процедуру.

Кроме того, Кабмин утвердил электронный документооборот с октября.

Больше новостей о: Кабмин Минрегионстрой

Архив
Новости
Фракции Киевсовета просят Зеленского переназначить Кличко главой КГГА 21:24
Директор Института законодательства Рады проходит в парламент от "Слуги народа" вместо назначенной замруководителя Офиса Президента 21:18
Кличко заявил, что его не связывают отношения со Столаром 20:42
Цены на услуги ЖКХ можно снизить, - глава Комитета Рады Клочко 20:30
Киевская таможня ДФС получила благодарность от директора Корпуса мира США в Украине Майкла Кетовера 20:28
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Тимошенко пропустила заседание Рады из-за смерти сестры 19:11
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok