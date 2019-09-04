Кабмин уволил замов министра регионального развития Парцхаладзе и Токарского

Кабинет Министров уволил заместителей министра регионального развития Льва Парцхаладзе и Тараса Токарского.

Об этом Українським Новинам сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

"По Парцхаладзе и Токарскому сегодня (решение принято)", - сказала она.

Другие два заместители будут переназначены в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин уволил замов министра здравоохранения Ковтонюка и Линчевского.

Также Кабинет Министров назначил своим представителем в Верховной Раде депутата от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук.

Тем временем Кабинет Министров упростил перемещение сотрудников и посетителей по зданию правительства. При этом, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, здание правительства хотят сделать максимально открытым, но с учетом соображений безопасности. Представители СМИ также имеют доступ к зданию через упрощенную процедуру.

Кроме того, Кабмин утвердил электронный документооборот с октября.