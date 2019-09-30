Трамп хочет встретиться с информатором, который подал жалобу о его давлении на Зеленского

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с информатором, подавшим жалобу о его давлении на Президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля, стенограмму которого ранее опубликовал глава США. Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Twitter.\r\nТак, Трамп написал, что желает встречи со своим обвинителем и считает, что тот обманул Конгресс.\r\n"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "информатор", представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным путем. Тогда Шифф, обманывая Конгресс, выдумал, что я на самом деле сказал.....", - написал Трамп.\r\nКак сообщали Українські Новини, адвокат Трампа показал переписку с Волкером на тему Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным.\r\nТем временем решение Палаты представителей США начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американцев.