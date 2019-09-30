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30 сентября 2019, понедельник, 08:31 178
Америка 2019-09-30T08:31:38+03:00
Українські Новини
Трамп хочет встретиться с информатором, который подал жалобу о его давлении на Зеленского

Трамп хочет встретиться с информатором, который подал жалобу о его давлении на Зеленского

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с информатором, подавшим жалобу о его давлении на Президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля, стенограмму которого ранее опубликовал глава США. Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Twitter.

Так, Трамп написал, что желает встречи со своим обвинителем и считает, что тот обманул Конгресс.

"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "информатор", представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно неточно и обманным путем. Тогда Шифф, обманывая Конгресс, выдумал, что я на самом деле сказал.....", - написал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Трампа показал переписку с Волкером на тему Украины.

Также конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным.

Тем временем решение Палаты представителей США начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американцев.

Больше новостей о: Конгресс США Владимир Зеленский Дональд Трамп

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