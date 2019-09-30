Трамп хоче зустрітися з інформатором, який подав скаргу про його тиск на Зеленського

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з інформатором, який подав скаргу про його тиск на Президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови 25 липня, стенограму якого раніше опублікував глава США. Про це Трамп написав у своєму акаунті в Twitter.

Так, Трамп написав, що бажає зустрічі зі своїм обвинувачем і вважає, що той обдурив Конгрес.

"Як і кожен американець, я заслуговую на зустрічі з моїм обвинувачем, особливо коли цей обвинувач, так званий "інформатор", представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно неточно і обманним шляхом. Тоді Шифф, обманюючи Конгрес, вигадав, що я насправді сказав....." - написав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Трампа показав листування з Волкером на тему України.

Також конгрес США має намір отримати доступ до розмов Трампа з Путіним.

Тим часом рішення Палати представників США почати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа підтримують 47% американців.