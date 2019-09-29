Зеленский тайно посетил Бабий Яр, - СМИ

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, посетил траурный марш, посвященный 78-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие.\r\nОб этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.\r\nТакже были обнародованы соответствующие фото.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленский в Бабьем Яру. Фото: УП \r\nНапомним, главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх заявил возле памятника жертвам трагедии, что первый раз в истории независимой Украины Президент Украины не пришел на Бабий Яр 29 сентября. Кроме того, раввин заявил, что почтение памяти всегда было политическим актом.\r\nВ свою очередь главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что Зеленский не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место. Также раввин считает, что в канун Рош ха-Шана надо давать оценку своим делам и словам за уходящий год, а о других людях говорить только хорошее. Также раввин благословил Президента и пожелал ему успехов в работе.\r\nКроме того, Объединенная еврейская община Украины в своем заявлении выразила протест против заявления Блайха о Зеленском.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Объединенная еврейская община Украины заявляет, что Яков дов Блайх не является представителем интересов еврейского народа Украины. Псевдо-раввин Яков дов Блайх является ангажированной политической фигурой с испорченной репутацией и провокатором антисемитизма в Украине. Мы выражаем недоумение по поводу того, что этой персоне было дано право выступать на Святом месте с подобными заявлениями", - говорится в тексте заявления.\r\nКак сообщали Українські Новини, жюри определило команду из Австрии победителем конкурса на лучший архитектурный проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n