Потеплеет до +25 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на воскресенье

На выходных синоптики обещали приход значительного потепления в Украину. Так, в воскресенье, 29 сентября в Киеве ночью и в первой половине дня дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, ночью дождь, днем ​​без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +15…+23 градуса. В Карпатах ночью дождь, днем ​​без существенных осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине, Трускавце и Сваляве температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+20 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+20 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем ​​дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +13…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+25 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градус. В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус. 28 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14...+19 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, по Украине ожидаются заморозки до -5 и атмосферный фронт с ливнями - синоптик рассказала, когда потеплеет. Ранее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.

Тем временем в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.