На Крещатике на выходных перекроют движение и выключат свет

До утра понедельника, 30 сентября, на части ул.Крещатик запретят движение всех видов транспорта в связи с проведением Международного фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival.

Как сообщает пресс-служба КГГА, движение будет перекрыто с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября от пересечения ул.Крещатик с ул. Городецкого до пересечения Крещатика и ул.Б.Хмельницкого.

В этот период автобусы №24 и №114 будут курсировать через Софийскую площадь.

На ул. Крещатик, 21 и №36 КП "Киевгорсвет" отключит наружное освещение во время тестового запуска оборудования, репетиций и проведения фестиваля: 27 сентября с 20:00 до 01:00 28 сентября, 28 и 29 сентября с 19:30 до 23:30.

Откроют фестиваль в 20:00 28 сентября возле Киевской городской государственной администрации.

Как сообщали Українські новини, в пятницу, 27 сентября, некоторые районы Киева "сковали" большие пробки из-за аварий, ремонтов и забастовки киевлян.

В первый учебный понедельник Киев "оккупировали" пробки.

Ранее Киев попал в топ-15 городов мира с самыми масштабными пробками, а КГГА сообщила, что движение на Южном мосту ограничат на две недели.