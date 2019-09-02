подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
02 сентября 2019, понедельник, 18:16 122
Экономика 2019-09-02T19:30:02+03:00
Українські Новини
За последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр

За последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр

Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

С 1 по 30 августа розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 3,31% с 12,10 до 11,70 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Так, с начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 12,10% с 13,31 гривен/литр.      

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-30 августа, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 30 августа Средняя цена на 1 августа 30 августа в % к 1 августа
СПБТ 11,70 12,10 96,69

Как сообщали Українські Новини, после длительного падения сжиженный газ начал дорожать. Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ во вторник, 27 августа, по сравнению с пятницей, 23 августа, повысились на 0,5%, или на 6 копеек до 11,55 гривны/литр.

Ранее сжиженный газ продолжал падать в цене третий месяц подряд, опустившись до отметки 11,49 гривны/литр.

Также представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.

Больше новостей о: Топливо Сжиженный газ Цены на сжиженный газ

Архив
Новости
В Днипре запретили громкую музыку после 22:00 19:19
Агрохолдинг МХП Юрия Косюка инвестировал в программы по охране окружающей среды 826 млн гривен за 3 года 18:42
В "Слуге народа" допускают, что заседания Рады будут продлеваться до ночи и в дальнейшем 18:41
Зеленский уволил Муженко с военной службы 18:20
За последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр 18:16
больше новостей
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
Один не работает, второй для Украины, третий для мира: Зеленский рассказал, почему не продает самолеты 23:30
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4" 13:24
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Офис Президента отказался от идеи переезда 21:42
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Зеленский рассказал, о чем Богдан постоянно шепчет ему на ухо 22:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok