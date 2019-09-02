За последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр

С 1 по 30 августа розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 3,31% с 12,10 до 11,70 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nТак, с начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 12,10% с 13,31 гривен\/литр. \r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-30 августа, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 30 августа\r\nСредняя цена на 1 августа\r\n30 августа в % к 1 августа\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n11,70\r\n12,10\r\n96,69\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после длительного падения сжиженный газ начал дорожать. Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ во вторник, 27 августа, по сравнению с пятницей, 23 августа, повысились на 0,5%, или на 6 копеек до 11,55 гривны\/литр.\r\nРанее сжиженный газ продолжал падать в цене третий месяц подряд, опустившись до отметки 11,49 гривны\/литр.\r\nТакже представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.