підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 вересня 2019, пʼятниця, 20:55 6
Економіка 2019-09-27T21:30:01+03:00
Українські Новини
Автогаз на заправках в Україні дешевшає другий тиждень поспіль

Автогаз на заправках в Україні дешевшає другий тиждень поспіль

У понеділок-п'ятницю, 23-27 вересня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,17% з 11,97 до 11,95 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 2-й тиждень поспіль.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,22% з 13,31 гривень/літр.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 23-27 вересня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 27 вересня Середня ціна на 23 вересня 27 вересня в % до 23 вересня
СПБТ 11,95 11,97 99,83

Як повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні/літр.

За останній місяць літа скраплений газ впав в ціні до 11,70 гривень за літр.

Тим вресенем експерт прогнозував подорожчання дизпалива в Україні мінімум на 1,5 грн/л з-за вибухів в Саудівській Аравії. Водночас нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

Більше новин про: Автогаз ціни на автогаз Скраплений газ Ціна на скраплений газ СПБТ

Архів
Новини
Автогаз на заправках в Україні дешевшає другий тиждень поспіль 20:55
Юлія Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko
10 років тому Тимошенко пропонувала продавати українську землю іншим державам, - Заблоцький 20:36
Екс-депутату Березкіну повідомили про підозру у розкраданні $20 млн Ощадбанку 19:27
Мендель відштовхнула журналіста. Скріншот ZIK
Нам потрібно випити кави: з'явилося друге скандальне відео з прес-секретарем Зеленського 18:59
У Раді пропонують перейменувати Переяслав-Хмельницький 18:59
більше новин
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
Голова НКРЕКП відповіла на тиск феросплавників Коломойського, - ЗМІ 16:03
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
У Мінінфраструктури планують скоротити смертність на дорогах на 30% в 2020 році, - Лавренюк 16:46
Медведчук назвав вимоги МВФ "знущанням над українцями" 17:21
більше новин
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів 11:55
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів 10:55
Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити 12:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok