Автогаз на заправках в Україні дешевшає другий тиждень поспіль

У понеділок-п'ятницю, 23-27 вересня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,17% з 11,97 до 11,95 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 2-й тиждень поспіль.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,22% з 13,31 гривень\/літр.\r\nНайвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень\/літр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРоздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 23-27 вересня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 27 вересня\r\nСередня ціна на 23 вересня\r\n27 вересня в % до 23 вересня\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n11,95\r\n11,97\r\n99,83\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні\/літр.\r\nЗа останній місяць літа скраплений газ впав в ціні до 11,70 гривень за літр.\r\nТим вресенем експерт прогнозував подорожчання дизпалива в Україні мінімум на 1,5 грн\/л з-за вибухів в Саудівській Аравії. Водночас нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n