Автогаз на заправках в Україні дешевшає другий тиждень поспіль

У понеділок-п'ятницю, 23-27 вересня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,17% з 11,97 до 11,95 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 2-й тиждень поспіль.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,22% з 13,31 гривень/літр.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 23-27 вересня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 27 вересня Середня ціна на 23 вересня 27 вересня в % до 23 вересня СПБТ 11,95 11,97 99,83

Як повідомляли Українські Новини, скраплений газ продовжує падати в ціні третій місяць поспіль, опустившись до 11,49 гривні/літр.

За останній місяць літа скраплений газ впав в ціні до 11,70 гривень за літр.

Тим вресенем експерт прогнозував подорожчання дизпалива в Україні мінімум на 1,5 грн/л з-за вибухів в Саудівській Аравії. Водночас нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco.