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16 сентября 2019, понедельник, 09:34 240
Мир 2019-09-16T11:30:02+03:00
Українські Новини
Нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco

Нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco

Нефть. Фото: firstsocial.info
Нефть. Фото: firstsocial.info

Мировые цены на нефть поднялись почти на 10% на торгах лондонской биржи ICE. Об этом сообщает "Meduza".

Так, сообщается, что после открытия торгов цена Brent достигла 71,95 доллара, подскочив на 19%. Как пишет Bloomberg, это рекордный рост стоимости нефти на открытии торгов с 1988 года, когда началась торговля нефтяными фьючерсами. Значительно выросла и цена нефти марки WTI — до 64,4 доллара за баррель против 54,85 доллара на закрытии предыдущих торгов 13 сентября.

Затем цены начали снижаться. Стоимость нефти марки Brent к 8:30 по Москве опустилась до 66,6 доллара за баррель (рост на 9,6%), стоимость WTI — до 60 долларов за баррель (рост на 8,6%).


Рост цен на нефть произошел после атаки беспилотников на объекты Saudi Aramco — государственной нефтяной компании Саудовской Аравии. Нападение произошло 14 сентября. Ответственность за него на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, но США обвинили в нем Иран.

По информации The Wall Street Journal, саудовские власти планируют восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру 16 сентября.

Как сообщали Українські Новини, цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе азиатских торгов на отсутствии сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

В мае 2019 года нефтяные фьючерсы подешевели на фоне рекордной добычи в США, приведшей к росту коммерческих запасов сырья.

В апреле 2019 года нефть подорожала почти до 30 гривен за литр.

Больше новостей о: Нефть Саудовская Аравия мировые цены на нефть Saudi Aramco

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