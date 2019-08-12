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12 августа 2019, понедельник, 15:30 11
Экономика 2019-08-12T15:31:03+03:00
Українські Новини
Сжиженный газ продолжает падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны/литр

Сжиженный газ продолжает падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны/литр

Сжиженный газ. Фото: pixabay
Сжиженный газ. Фото: pixabay

В понедельник-пятницу, 5-9 августа, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 3,36% с 11,91 до 11,51 гривен за литр, продолжая снижаться 9 неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 5-9 августа, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 9 августа Средняя цена на 5 августа 9 августа в % к 5 августа
СПБТ 11,51 11,91 96,64

Также средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 12 августа, по сравнению с пятницей, 9 августа, понизились на 0,17%, или на 2 копейки до 11,49 гривны/литр.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 13,67% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 12 августа:

Область СПБТ
Винницкая 11,16
Волынская 11,47
Днепропетровская 11,49
Донецкая 11,97
Житомирская 11,35
Закарпатская 11,55
Запорожская 11,56
Ивано-Франковская 11,18
Киев 11,34
Киевская 11,12
Кировоградская 11,41
Луганская 11,91
Львовская 11,52
Николаевская 11,56
Одесская 11,97
Полтавская 11,60
Ривненская 11,39
Сумская 11,57
Тернопольская 11,77
Харьковская 11,54
Херсонская 11,62
Хмельницкая 11,30
Черкасская 11,62
Черниговская 10,94
Черновицкая 11,36
Средняя цена* 11,49

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.

Ранее Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций.

Также отметим, что с 1 по 31 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 7,87% с 13,21 до 12,17 гривен за литр.

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