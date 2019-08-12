Сжиженный газ продолжает падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны/литр

В понедельник-пятницу, 5-9 августа, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 3,36% с 11,91 до 11,51 гривен за литр, продолжая снижаться 9 неделю подряд.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nСамая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 5-9 августа, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 9 августа\r\nСредняя цена на 5 августа\r\n9 августа в % к 5 августа\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n11,51\r\n11,91\r\n96,64\r\n\r\n\r\n\r\nТакже средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 12 августа, по сравнению с пятницей, 9 августа, понизились на 0,17%, или на 2 копейки до 11,49 гривны\/литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 13,67% с 13,31 гривен\/литр.Средние розничные цены на 12 августа:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n11,16\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n11,47\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n11,49\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n11,97\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n11,35\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n11,55\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n11,56\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n11,18\r\n\r\n\r\nКиев\r\n11,34\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n11,12\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n11,41\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n11,91\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n11,52\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n11,56\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n11,97\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n11,60\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n11,39\r\n\r\n\r\nСумская\r\n11,57\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n11,77\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n11,54\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n11,62\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n11,30\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n11,62\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n10,94\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n11,36\r\n\r\n\r\nСредняя цена*\r\n11,49\r\n\r\n\r\n\r\n* Средняя по Украине – без учета Крыма\r\nКак сообщали Українські Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.\r\nРанее Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций.\r\nТакже отметим, что с 1 по 31 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 7,87% с 13,21 до 12,17 гривен за литр.