НАБУ допросило Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом Українським Новинам сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий

"Он был на допросе", - сказал он.

Допрос состоялся 23 сентября.

Руководитель САП не уточнил, по какому делу допросили Порошенко, однако источники Українських Новин в бюро сообщили, что допрос касался дела о коррупции в "Центрэнерго".

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.

При этом бывший президент Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как экс-первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв м недвижимости.

Кроме того, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.