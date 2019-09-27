Адвокат Трампа заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы США и хочет их обнародовать

Адвокат Трампа заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы США и хочет их обнародова

Адвокат Президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джулиани заявляет о наличии у него доказательств о вмешательстве Украины в выборы Президента США в 2016 году и намерен их обнародовать.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Я не сделал этого, когда были представлены обвинения в незаконном влиянии Украины на выборы 2016 года, у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы доказать это. Смотрите и ждите!", - написал он.

По словам Джулиани, это будет уроком для тех, у кого есть честность и примером того, что не нужно выдвигать обвинения, основываясь на слухах.

Как сообщали Українські Новини, Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора.

Согласно опубликованной Белым домом стенограмме телефонного разговора глав государств от 25 июля, президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Позже, отвечая на вопрос журналистов о просьбе Трампа, Зеленский сказал, что не хочет быть вовлеченным в открытые, демократические выборы в США и что американский президент не оказывал на него давление.