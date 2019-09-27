підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити
27 вересня 2019, пʼятниця, 12:15 41
Політика 2019-09-27T14:45:04+03:00
Українські Новини
Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити

Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити

Рудольф Джуліані. Фото: ru.wikipedia.org
Рудольф Джуліані. Фото: ru.wikipedia.org

Адвокат Президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джуліані заявляє про наявність у нього доказів про втручання України у вибори Президента США в 2016 році і має намір їх оприлюднити.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Я не зробив цього, коли були представлені звинувачення у незаконному впливі України на вибори 2016 року, у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб довести це. Дивіться і чекайте!", - написав він.

За словами Джуліані, це буде уроком для порядних і прикладом для тих, у кого є чесність і прикладом того, що не потрібно висувати звинувачення, ґрунтуючись на чутках.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського під час телефонної розмови.

Згідно з опублікованою Білим домом стенограмою телефонної розмови глав держав від 25 липня, президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Пізніше, відповідаючи на питання журналістів про прохання Трампа, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США і що американський президент не чинив на нього тиск.

Більше новин про: Дональд Трамп Вибори президента США 2016 Рудольф Джуліані

Архів
Новини
Дівчина, що запустила рух #MeToo, збрехала про домагання і повинна заплатити 20 тисяч євро 14:27
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Шедевр фемінізму: 440 пар туфель в пам'ять про жертви домашнього насильства в Стамбулі 14:15
Кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві Гандзюк, шукають СБУ та Інтерпол 13:55
У Єврокомісії обурилися висловлюванням Трампа про недостатню допомоги для України 13:55
більше новин
В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro 15:07
Київська митниця оштрафувала на 75 тис. грн VIP-шоперів, які поверталися з Мілана 16:39
ХТЗ Ярославського представить оновлену техніку на агрофорумі в Кропивницькому 15:07
Ветерани та воїни АТО готові проводити акції протесту проти продажу землі іноземцям 15:44
Зміни в базу розрахунку ренти на залізну руду треба перенести на 2021 рік, - Євробізнес 10:09
більше новин
Лідирують перекази з Польщі: за півроку заробітчани відправили в Україну $5,5 мільярда 23:03
Лукашенко назвав себе "старим політичним вовком" і прокоментував зустріч Трампа і Зеленського 14:55
Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського 17:25
Одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів 10:55
Мовчан і його помічниця. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народу" Мовчан взяв собі єдиного помічника - танцівницю з турецьких готелів 11:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok