Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити

Адвокат Президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джуліані заявляє про наявність у нього доказів про втручання України у вибори Президента США в 2016 році і має намір їх оприлюднити.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Я не зробив цього, коли були представлені звинувачення у незаконному впливі України на вибори 2016 року, у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб довести це. Дивіться і чекайте!", - написав він.

За словами Джуліані, це буде уроком для порядних і прикладом для тих, у кого є чесність і прикладом того, що не потрібно висувати звинувачення, ґрунтуючись на чутках.

Як повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського під час телефонної розмови.

Згідно з опублікованою Білим домом стенограмою телефонної розмови глав держав від 25 липня, президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Пізніше, відповідаючи на питання журналістів про прохання Трампа, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США і що американський президент не чинив на нього тиск.