Адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити

Адвокат Президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джуліані заявляє про наявність у нього доказів про втручання України у вибори Президента США в 2016 році і має намір їх оприлюднити.\r\nПро це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Я не зробив цього, коли були представлені звинувачення у незаконному впливі України на вибори 2016 року, у мене були прямі свідки, відеокасети і компрометуючі документи, щоб довести це. Дивіться і чекайте!", - написав він.\r\nЗа словами Джуліані, це буде уроком для порядних і прикладом для тих, у кого є чесність і прикладом того, що не потрібно висувати звинувачення, ґрунтуючись на чутках.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського під час телефонної розмови.\r\nЗгідно з опублікованою Білим домом стенограмою телефонної розмови глав держав від 25 липня, президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nПізніше, відповідаючи на питання журналістів про прохання Трампа, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у відкриті, демократичні вибори в США і що американський президент не чинив на нього тиск.