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27 сентября 2019, пятница, 08:15 12
Америка 2019-09-27T08:16:22+03:00
Українські Новини
Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме, - СМИ

Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ, работавший в Белом доме, - СМИ

Автором жалобы на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским оказался сотрудник Центрального разведывательного управления США, который работал в Белом доме.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с лицом агента сообщает The New York Times, передает Украинская правда. 

"Его жалоба, обнародованная в четверг, подтвердила, что он аналитик по образованию, и четко дала понять, что он разбирается в американской внешней политике в отношении Европы, демонстрируя изящное понимание украинской политики и по крайней мере некоторые знания закона", — пишет издание.

Офицер ЦРУ не работал в команде связи, которая обрабатывает звонки с иностранными лидерами. По словам источников, знакомых с его личностью, он узнал о поведении Трампа "в ходе официальных межведомственных дел".

По данным собеседников издания, сотрудник ЦРУ уже покинул Белый дом и продолжает работу в управлении. Другие сведения о его личности не приводятся.

Директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил на слушаниях в палате представителей Конгресса США, что сделает все возможное для защиты агента от преследований и сохранения его личности в тайне.

"Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, то ли на поле боя, или на рабочем месте", — сказал Магуайр.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.


25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп готов обнародовать больше стенограмм телефонноых разговоров с Владимиром Зеленским, в то время как Президент Украины был удивлен публикацией американской стороной его цитат и считает, что некоторые разговоры лидеров не стоит предавать огласке.

Тем временем Владимир Зеленский пообщался с Президентом США Дональдом Трампом на официальном приеме американского главы государства в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24 сентября, а в среду, 25 сентября, лидеры проведут совместную встречу.

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