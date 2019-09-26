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26 сентября 2019, четверг, 17:08 638
Финансы 2019-09-26T17:09:37+03:00
Українські Новини
НБУ обжалует решение суда по применению мер к Сбербанку

НБУ обжалует решение суда по применению мер к Сбербанку

Национальный банк. Фото: НБУ
Национальный банк. Фото: НБУ

Национальный банк намерен обжаловать судебное решение относительно применения мер воздействия к Сбербанку в то время, как разрешил банкам округлять суммы кассовых операций.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда города Киева, который в сентябре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о применении относительно Сбербанка мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения.

Отмечается, что вышеуказанную информацию НБУ обнародует в соответствии со ст. 60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также информирует общественность об основаниях, на которых было принято решение относительно Сбербанка.

Регулятор сообщает, что в декабре 2018 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94,7 млн гривен, а также в виде письменного предупреждения.

Основаниями для таких решений является установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу, а также нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ засекретило расследование против Смолия. Тем временем Нацбанк заявлял, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.

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