Переговоры о новой программе МВФ находятся в активной фазе, - Минфин

Переговоры о новой программе Международного валютного фонда находятся в активной фазе.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в сообщении.

Указывается, что за время своего пребывания в Киеве в сентябре миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с фондом.

Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом Министров 29 сентября 2019 года.

Кабинет Министров рассчитывает на начало работы по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ) до 2020 года.



Как сообщали Українські Новини, новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа МВФ должна стать последней.



Позже стало известно, что Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд.



Тем временем Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.