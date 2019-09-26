Екс-генпрокурор Шокін знаходиться в Україні і не коментує справу сина Байдена

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін, який хоче через суд поновитися на посаді генпрокурора, знаходиться в Україні і не коментує справу сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Наскільки мені відомо, він в Україні", - сказав він.

Співрозмовник додав, що Шокін не коментує ситуацію зі справою, в якій фігурантом є син Байдена.

За даними ЗМІ, саме при генпрокурорі Шокіну розслідувалася справа, в якій фігурувала фірма Burisma, в якій працював Хантер Байден.

Як повідомляли Українські Новини, Президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Також Палата представників Конгресу США ініціює процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Президента Володимира Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Крім того, Трамп заперечує тиск на Україну в ході цієї розмови з метою розслідування проти суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена і вимагає вибачень від політичних опонентів.

В 2017 році група компаній Burisma заявила, що правоохоронні органи України закрили всі кримінальні провадження щодо діяльності групи, а також її власника, колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.