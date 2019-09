Демократы США получили инструкцию как реагировать на звонок Трампа Зеленскому

25 сентября Белым домом была опубликована стеннограма телефонного разговора между президентами Украины и США, который состоялся 25 июля. В нем Трамп напомнил Зеленскому о деле Хантера Байдена и его дальнейшем расследовании. Так как его отец Джо Байден является кандидатом в президенты США от демократов, это было расценено как попытка вмешательства в выборы 2020 года. В связи с этим вспыхнул скандал и была запущена процедура импичмента Дональда Трампа.

После публикации стенограммы Белый дом случайно отправил демократам электронное письмо с инструкциями относительно того, что и как о ней говорить. После этого были попытки отозвать письмо, однако слишком поздно - скриншоты уже опубликовали в соцсетях представители Демократической партии.

В качестве примера приводится реакция Берни Сандерса, сенатора от штата Вермонт. "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи", - написал он.

The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call. For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, “I would like you to do us a favor though” after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv

Демократ Брендан Бойл из палаты представителей заявил, что не будет использовать полученные тезисы, а будет "придерживаться правды".

I would like to thank @WhiteHouse for sending me their talking points on how best to spin the disastrous Trump/Zelensky call in Trump’s favor. However, I will not be using their spin and will instead stick with the truth.

But thanks though.