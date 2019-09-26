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26 вересня 2019, четвер, 12:56 4
Зовнішня політика 2019-09-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
Слова Зеленського та Трампа не зіпсують відносини з Німеччиною і Францією, - Кулеба

Слова Зеленського та Трампа не зіпсують відносини з Німеччиною і Францією, - Кулеба

Прапор Франції. Фото: pixabay
Прапор Франції. Фото: pixabay

Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що оприлюднення стенограми розмови Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським не погіршить відносини України з Німеччиною та Францією.

Про це Кулеба сказав журналістам, передають Українські Новини.

Кулеба вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон досвідчені політики, які не будуть переносити можливі особисті образи на велику політику.

"Ані Меркель, ані Макрон не є новачками в дипломатії, і вони прекрасно розуміють контекст того, що відбувалося, і важливість спроб України вирішити конфлікт, що почався через російську агресію, для загального стану справ в Європі. Це не рівень якихось особистих образ, це рівень великої політики", - сказав він.

Кулеба зазначив, що потрібно враховувати, що розмова Зеленського і Трампа відбувалася на фоні відновлення прав Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), де Франція і Німеччина відігравали ключову роль, а також просування в реалізації проекту російського магістрального газопроводу "Північний потік-2" .

Він підкреслив, що Україна цінує як підтримку Європейського Союзу в цілому, так і Німеччини та Франції, однак є низка питань, щодо яких позиції України і країн-партнерів різняться, зокрема щодо можливості повернення Росії до країн "Великої сімки" та проекту "Північний потік-2".

Кулеба вважає сильним виступ Зеленського на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) в Нью-Йорку (США) і в цілому успішним візит Зеленського в США.

25 вересня Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера. Крім того, в розмові Трамп і Зеленський погодилися, що підтримка України з боку Меркель недостатня. Зеленський додав, що також вважає недостатніми зусилля допомоги Україні з боку Макрона.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа зі стенограми. Також демократи США отримали інструкцію як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському.

Тим часом у США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським.

Більше новин про: Дональд Трамп Президент України Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція Україна-Німеччина Дмитро Кулеба Стенограма

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