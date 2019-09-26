Слова Зеленського та Трампа не зіпсують відносини з Німеччиною і Францією, - Кулеба

Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що оприлюднення стенограми розмови Президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським не погіршить відносини України з Німеччиною та Францією.\r\nПро це Кулеба сказав журналістам, передають Українські Новини.\r\nКулеба вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон досвідчені політики, які не будуть переносити можливі особисті образи на велику політику.\r\n"Ані Меркель, ані Макрон не є новачками в дипломатії, і вони прекрасно розуміють контекст того, що відбувалося, і важливість спроб України вирішити конфлікт, що почався через російську агресію, для загального стану справ в Європі. Це не рівень якихось особистих образ, це рівень великої політики", - сказав він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКулеба зазначив, що потрібно враховувати, що розмова Зеленського і Трампа відбувалася на фоні відновлення прав Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), де Франція і Німеччина відігравали ключову роль, а також просування в реалізації проекту російського магістрального газопроводу "Північний потік-2" .\r\nВін підкреслив, що Україна цінує як підтримку Європейського Союзу в цілому, так і Німеччини та Франції, однак є низка питань, щодо яких позиції України і країн-партнерів різняться, зокрема щодо можливості повернення Росії до країн "Великої сімки" та проекту "Північний потік-2".\r\nКулеба вважає сильним виступ Зеленського на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) в Нью-Йорку (США) і в цілому успішним візит Зеленського в США.\r\n25 вересня Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера. Крім того, в розмові Трамп і Зеленський погодилися, що підтримка України з боку Меркель недостатня. Зеленський додав, що також вважає недостатніми зусилля допомоги Україні з боку Макрона.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський думав, що Білий дім опублікує тільки слова Трампа зі стенограми. Також демократи США отримали інструкцію як реагувати на дзвінок Трампа Зеленському.\r\nТим часом у США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським.