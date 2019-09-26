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26 сентября 2019, четверг, 11:44 140
Политика 2019-09-26T11:45:59+03:00
Українські Новини
Мировые музеи заговорят на украинском: Зеленская инициирует создание украиноязычных аудиогидов

Мировые музеи заговорят на украинском: Зеленская инициирует создание украиноязычных аудиогидов

Елена Зеленская. Фото: Instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская. Фото: Instagram/olenazelenska_official

Жена Президента Владимира Зеленского Елена Зеленская инициирует создание украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Соединенные Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира", - сказано в нем.

Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем украинцы смогут слушать экскурсии в крупнейших музеях мира на родном языке.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Зеленский прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Кроме того, в США Зеленский встретился со "старой диаспорой", отказав "молодым мигрантам". Первая леди Елена Зеленская представила Украину во время визита в США в нежных тонах розового и голубого цветов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли в Канаду с визитом на 3 дня для участия в конференции по поддержке реформ в Украине.

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